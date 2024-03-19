48-летняя балерина Анастасия Волочкова возместила урон театру Надежды Кадышевой. Об этом Волочкова рассказала в соцсети.

В марте 2024 года у Волочковой состоялся концерт в театре «Золотое кольцо». Она подготовила программу «Одержимость» и бесплатно пригласила зрителей. Желающих посмотреть шоу оказалось настолько много, что в театре произошла давка и поклонники Волочковой сломали дверь. Спустя время Анастасия решила возместить ущерб и исправить поломку.

«До идеала не получится довести, но, тем не менее, дверь функционирует. Все нормально, ничего не отваливается», — сообщил продюсер знаменитости.

Анастасия поблагодарила команду, которая произвела реконструкцию. Также она отметила, что поклонники уже не в первый раз выламывают двери на ее выступлениях.

«Спасибо моей команде и поклонникам за такой ажиотаж», — высказалась балерина.

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