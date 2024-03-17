Анастасия Волочкова устроила автограф-сессию прямо на избирательном участке

Анастасия Волочкова проголосовала на выборах президента России и раздала автографы сотрудникам комиссии. Об этом балерина рассказала в своем Telegram-канале.

Еще 14 марта Волочкова заявила, что будет голосовать на выборах, и призвала всех последовать своему примеру.

«Завтра, 15-го марта, начинаются выборы президента. Они пройдут в течение трех дней. Я пойду голосовать в избирательный участок 16-го в связи с тем, что завтра состоится мое шоу «Одержимость» в Москве. Я призываю всех приходить на выборы», – прокомментировала экс-прима Большого театра.

После этого Анастасия выложила в микроблог видео, на котором она раздает автографы всем желающим членам комиссии. Балерина взяла свои фотографии и предложила их подписать.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале скриншот страницы электронного голосования и добавила ироничную подпись, вспомнив одну знаменитую фразу Филиппа Киркорова.

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь», – отметила журналистка.