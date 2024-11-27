48-летняя актриса из «Бригады» Екатерина Гусева снялась без макияжа в самолете. Екатерина поделилась новым снимком в соцсети.

В личном блоге Екатерина показала фото без фильтров и макияжа, которое подчеркнуло ее естественную красоту. На снимке Гусева запечатлела себя улыбающейся в кресле самолета. Она надела фиолетовую толстовку и распустила волосы.

Актриса отправилась в Хабаровск с благотворительной миссией. В октябре из-за пожара был разрушен местный музыкальный театр. Екатерина примет участие в концерте «Спасибо, жизнь!» в поддержку ХМТ.

«Это событие потрясло всю театральную общественность. 4000 квадратных метров вспыхнули за считанные минуты. Утрата Хабаровского музыкального театра – это потеря не только для края, но и для всей России. Театр с его историей был местом притяжения гастролеров из разных регионов нашей страны», — высказалась знаменитость.