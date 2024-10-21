«Не перестаю восхищаться»: актриса Екатерина Гусева удивила ярким образом на мероприятии

Актриса и певица Екатерина Гусева восхитила поклонников новым образом, появившись на публике в ярком платье с глубоким декольте. Звезда сериала «Бригада» поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

На опубликованных фото 48-летняя актриса позировала в ярком розовом платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Екатерина Гусева сделала выразительный макияж и распустила волосы.

Пользователи Сети оценили образ знаменитости и восхитились ее внешностью.

«Шикарная женщина! Богиня», «Как всегда великолепна», «Роскошная», «Не перестаю восхищаться», «Потрясающе выглядите», «Идеальная», «Божественна», «Ну, статуэтка», «Очень красивая», «Вы с каждым годом только молодеете», «Совсем не меняетесь», — написали поклонники Екатерины Гусевой.

Рассказывая о своих секретах красоты, звезда «Бригады» признавалась, что не сидит на диетах, а когда худеет, чувствует себя «неполноценно».

«Кому-то нравится чувство бесплотности, невесомости, а мне — нет. От природы я не тонкокостная, не хрупкая», — заявляла Екатерина Гусева.

Что касается ухода за кожей, то певица рассказывала, что не пользуется услугами косметолога. Вместо этого Екатерина Гусева предпочитает народную медицину. Так, для сохранения хорошего состояния кожи лица артистка использует народный рецепт китайского косметолога.

«Утром первым делом нужно выпить стакан воды (температура — как у горячего чая, но не кипяток) с щепоткой соли. Этот простой рецепт идеально очищает кишечник, и это сразу видно по отличному состоянию кожи лица», — делилась знаменитость.

При этом Екатерина Гусева отмечала, что из косметических процедур отдает предпочтение «мягкому» пилингу «из фруктовых кислот».

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Гусева впервые за долгое время вышла в свет с мужем.