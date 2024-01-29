48-летний певец Шура признал, что он отжег в баре Ярославля. Об этом сообщает портал 76.ru.

27 января 2024 года в баре Ярославля состоялся концерт Александра Медведева. Как выяснилось, на вступление артиста были проданы все билеты, даже самые дорогие. По словам зрителей, организаторы продали билетов больше, чем вмещал в себя зал. Вот почему многим ярославцам не хватило вешалок в гардеробе.

Несмотря на это, публика восторженно отреагировала на концерт Шуры. Артист вышел в свет в ярком розовом пиджаке, черной футболке и джинсах. Певец исполнил не только свои хиты, но и Ирины Аллегровой и Кэти Топурии. Примечательно, что среди зрителей были как возрастные люди, так и представители молодого поколения.

По информации источника, билеты на мероприятие стоили от 1200 до 4200 рублей. Однако перед концертом их цена увеличилась.

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