Примерил гроб и купил место на кладбище: певец Шура готовится к своей смерти

Российский исполнитель Шура (настоящее имя Александр Медведев) тщательно готовится к своей смерти. Он признался, что приобрел место на Кузьминском кладбище в Москве.

Артист задумался о своей смерти несколько лет назад, когда он боролся с раком. Он решил купить место на престижной центральной аллее Кузьминского кладбища, где покоятся многие известные деятели искусств.

Певец признался, что у него есть гроб — белый с золотыми элементами. Его артисту подарили поклонники.

«Это элитный двухдверный ящик. Я его уже примерил, удобно», — приводит словам Шуры портал «МордовМедиа».

Такой подход артиста к смерти вызвал неоднозначную реакцию у его поклонников. Некоторые осудили его за цинизм, другие же поддержали артиста, отметив, что он сам может распоряжаться своей жизнью.

На Кузьминском кладбище уже купили себе места Алла Пугачева, Александр Буйнов, а также мать и отец Жанны Фриске.

Ранее певец Шура грубо нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности. Подробности читайте в этой статье.