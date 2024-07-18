35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции
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35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции. Петров показал романтические кадры в соцсети.
Звездная пара улетела из России и наслаждается отпуском в Турции. Супруги сняли ролик, во время которого продемонстрировали свои чувства. Сначала Александр и Виктория сидели на лестнице и обнимались, затем они стали танцевать и дурачиться. Супруги выложили видео в соцсеть, лаконично подписав его смайликом в виде сердечка.
Напомним, что Петров узаконил отношения с возлюбленной в 2023 году. Свадьба актера оказалась неожиданностью для его поклонников и коллег: многие не знали, что Александр расстался со Стасей Милославской и начал отношения с Викторией. Петров рассказывал, что познакомился с будущей супругой на улице и спустя несколько встреч сделал ей предложение.
Ранее актер Александр Петров набил обещанное на свадьбе тату с именем жены Виктории. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана» Андрей Максимов объявил о разводе с женой после четырех лет брака.