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Опубликовано 18 июля 2024, 12:41
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35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции

35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции

© Starface.ru

35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции. Петров показал романтические кадры в соцсети.

Звездная пара улетела из России и наслаждается отпуском в Турции. Супруги сняли ролик, во время которого продемонстрировали свои чувства. Сначала Александр и Виктория сидели на лестнице и обнимались, затем они стали танцевать и дурачиться. Супруги выложили видео в соцсеть, лаконично подписав его смайликом в виде сердечка.

35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что Петров узаконил отношения с возлюбленной в 2023 году. Свадьба актера оказалась неожиданностью для его поклонников и коллег: многие не знали, что Александр расстался со Стасей Милославской и начал отношения с Викторией. Петров рассказывал, что познакомился с будущей супругой на улице и спустя несколько встреч сделал ей предложение.

Ранее актер Александр Петров набил обещанное на свадьбе тату с именем жены Виктории. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана» Андрей Максимов объявил о разводе с женой после четырех лет брака.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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