35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции

Напомним, что Петров узаконил отношения с возлюбленной в 2023 году. Свадьба актера оказалась неожиданностью для его поклонников и коллег: многие не знали, что Александр расстался со Стасей Милославской и начал отношения с Викторией. Петров рассказывал, что познакомился с будущей супругой на улице и спустя несколько встреч сделал ей предложение.

Ранее актер Александр Петров набил обещанное на свадьбе тату с именем жены Виктории. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана» Андрей Максимов объявил о разводе с женой после четырех лет брака.