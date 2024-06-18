47-летняя певица Земфира* заявила, что ее накрыла ностальгия по России

47-летняя певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) заявила, что ее накрыла ностальгия по России. Артистка рассказала о тоске по Родине в соцсети.

24 февраля 2022 года Земфира* начала гастрольный тур, который завершился 17 июня 2024 года. Артистка поблагодарила поклонников, которые ожидали ее выступления несколько лет. По словам знаменитости, на одном из концертов ее накрыла ностальгия по России, несмотря на красоты зарубежных городов.

«Варшава, Таллин, Кишинев — вы прекрасны. Знаете, меня всё же накрыла ностальгия. Подсолнечное масло, борщ, чистые и тихие улицы. И вы напомнили мне о России, вы были такие неистовые, любящие и благодарные и дали мне ощущение, что ничего не поменялось между нами», — высказалась артистка.

Земфира* добавила, что, завершив тур, она начинает новую жизнь.

«Этот тур был необычным — он начался 24.02.22, в день, который запомнят многие... Сегодня он закончился. Дальше — новая жизнь», — резюмировала певица.

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*признана иноагентом на территории РФ