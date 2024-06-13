«Сама знает за что»: Земфира* на концерте в Польше сделала неожиданное политическое заявление

Уехавшая из России певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) приехала с концертом в Варшаву и сделала политическое заявление со сцены. В разгар выступления она неожиданно поблагодарила Польшу за то, что она якобы сделала для России.

«Хочу сказать большое спасибо Польше – сама знает за что. Тогда, в начале, в 2022 году, мне кажется, вы сделали так много и для Украины, и для России», - приводит слова Земфиры* mk.ru.

В этот момент в зрительном зале кто-то из поклонников произнес: «совсем из ума выжила Земфирушка». Артистка поняла, что подобные речи не вызвали восторга у русскоязычной публики, поэтому решила сменить тему.

Исполнительница хита «Хочешь» поведала поклонникам о том, что в последний раз была в Польше в 2012 году, но мало что запомнила. Поэтому, по ее словам, в этот раз она тщательно изучила историю страны и национальную кухню.

Ранее суд отказался снять с певицы Земфиры* статус иностранного агента.

*Признана иностранным агентом на территории России