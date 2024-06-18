Суд продлил срок ареста актеру из «Слова пацана»

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест обвиняемому в убийстве актеру Сергею Базанову, исполнившему роль Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает пресс-служба суда, передает РИА Новости.

Артист будет находиться под стражей до 20 сентября.

Базанову вменяют убийство нескольких человек, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, сопряженные с разбоем (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как считает следствие, двое фигурантов дела и некие другие лица в ноябре 2011 года напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке. Жертва попыталась оказать сопротивление, вследствие чего нападавшие выстрелили в мужчину и похитили у него 900 тысяч долларов. Врачи боролись за жизнь потерпевшего, однако он скончался в больнице спустя несколько дней.

Базанов свою вину в убийстве не признает, как и его подельник.

Ранее мы писали, что актер из «Слова пацана» Сергей Базанов частично признал вину в разбое.