43-летняя модель Виктория Боня вышла из депрессии после пластики лица в США. Об этом сообщает издание The Voice.

Не так давно знаменитость перенесла пластическую операцию. Виктория сделала себе «лисьи глазки» у хирурга модели Беллы Хадид. Сперва Боня делилась результатами преображения. Однако, столкнувшись с критикой, она стала скрывать лицо. Телеведущая попросила публику дать ей время на восстановление, которое, как выяснилось, проходит успешно.

В личном блоге Виктория сообщила, что видит прогресс в своей реабилитации. По словам знаменитости, за последние три дня отек на лице стал меньше.

«Уже совсем скоро я буду с новым лицом. Мужчины дают мне 26 лет», — похвасталась Боня.

Напомним, что из-за травли в Сети модель впала в депрессию. Знаменитость отправилась на Мальдивы, чтобы восстановить эмоциональное состояние.

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