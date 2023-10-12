Счета Анастасии Волочковой оказались заблокированы

Налоговая заблокировала счета балерины Анастасии Волочковой, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Балерина то и дело сталкивается с проблемами — недавно она попала во все СМИ из-за провокационного шпагата на памятнике самолета, участвовавшего в ВОВ. Теперь у Волочковой беды с финансами. Как выяснили журналисты, ее счета оказались под полной или частичной блокировкой.

По состоянию на 12 октября налоговая заблокировала счета фонда содействия развитию культуры Волочковой. Это произошло из-за того, что балерина не предоставила вовремя налоговую декларацию. Кроме этого, Волочкова так и не оплатила задолженность суммой 61 тысяча рублей.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин встал на защиту Волочковой после шпагата на памятнике. Музыкальный продюсер и муж Валерии рассказал, что своим поступком балерина наоборот привлекла внимание к скульптуре. Пригожин уверен, что Волочкова вряд ли окажется за решеткой из-за произошедшего.