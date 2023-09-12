«Я чуть не заплакал»: комик Дорохов рассказал, как Александр Масляков едва не довел его до слез

Комик Денис Дорохов, участник команды КВН «Камызяки», с трепетом вспоминает времена, когда выступал с коллегами на сцене. Особенным для артиста стал момент, когда ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков обратился к нему за кулисами по имени.

Дорохов вспомнил давний случай во время эфира шоу «Вопрос ребром» на Youtube-канале Gazgolder. Перед одним из выступлений он разминался за кулисами. В этот момент к нему неожиданно подошел Масляков и задал вопрос. Звезда КВН поинтересовался, как проходит разминка у молодого артиста, а также обратился к нему по имени. Комик от последнего пришел в восторг. Он никак не ожидал, что телеведущий знает, как его зовут. При этом команда «Камызяки» к тому времени уже три года выступала на площадке Клуба веселых и находчивых.

«Я чуть не заплакал, он по имени меня назвал, он знает мое имя», — поделился воспоминаниями Дорохов.

Ранее женатый комик оказался в весьма щекотливой ситуации из-за поступка блогера Насти Ивлеевой. Девушка принимала участие в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. В процессе конкурса на выбывание телеведущая оказалась на грани провала — чтобы пройти дальше она решилась на отчаянный поступок. Ивлеева страстно поцеловала Дорохова в засос ради дальнейшего участия в шоу. Как к этому отнеслась супруга Дениса — неизвестно. Прежде она всегда говорила, что звездный супруг — отличный отец, который подает хороший пример своим детям.