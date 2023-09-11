«Свободная касса»: в честь развода Малафаевы закатили грандиозную вечеринку

Супруга Вячеслава Малафаева призналась, что развелась с известным футболистом спустя 12 лет брака. Екатерина утверждает, что они с бывшим мужем остались друзьями. В честь расставания пара даже решила устроить праздничную вечеринку.

«Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи. Мы развелись со Славой», – поделилась Екатерина Малафаева в своем микроблоге.

Девушка подчеркнула, что расставание не стало для нее трагедией. Интересно, что Малафаевы решили отпраздновать это событие и организовали вечеринку. Для этого они заказали торт и особенные декорации. Кроме того, Екатерина и Вячеслав посвятили друг другу теплые слова, поблагодарив за счастливые годы брака.

«Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой. Свободная касса, подходите», – сказал футболист.

Несмотря на развод, бывшие супруги планируют вместе воспитывать общего сына, а также детей спортсмена от предыдущих отношений.

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