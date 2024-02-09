47-летний юморист Максим Галкин* прилетел в Азербайджан с концертной программой

47-летний юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) прилетел в Азербайджан с концертной программой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог артиста.

Супруг Аллы Пугачевой испытывает финансовые трудности. Дело в том, что его концерты массово отменяются в зарубежных странах. В начале 2024 года он должен был выступить в Таиланде и ОАЭ. Однако организаторы отменили мероприятие из-за политических высказываний юмориста.

Как выяснилось, теперь муж Пугачевой планирует заработать в Баку. Об этом он сообщил в личном блоге.

«Мои дорогие, я уже в солнечном, невероятном, замечательном Баку», — высказался артист.

Юморист подготовил для зрителей программу «Прекрасное недалеко», с которой он гастролирует с осени 2023 года.

Ранее супруг Пугачевой обрушился с критикой на самый посещаемый музей Австралии. Подробности смотрите в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ