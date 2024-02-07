«Уже в ущерб»: Максим Галкин* обрушился с критикой на самый посещаемый музей Австралии

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) провел неделю в Австралии. Он дал концерты в Брисбене, Сиднее и Мельбурне. Артист не только выступает, но и изучает местные достопримечательности. Недавно шоумен побывал в самом старейшем музее страны, основанном в 1961 году — Национальной галерее Виктории в Мельбурне.

Шоумен решил показать поклонникам галерею изнутри. Он прогулялся по ней с включенной камерой телефона, о чем рассказал в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Галкин* рассказал, что в экспозиции совмещаются шедевры живописи 16, 17, 18 веков. Он показал классическое полотно Франсуа Буше и современной английской художницы, которые были расположены рядом друг с другом.

«То есть, объединение не по странам, не по жанрам, а по впечатлениям от цветов», — отметил шоумен. После супруг Примадонны оказался в зале, стены которого были оклеены записками. В комнате всем посетителям предлагали написать записку маме и приклеить на стену. Так получился необычный арт-объект с посланиями от разных людей.

Спустя время юморист решил раскритиковать руководителей галереи.

«Вот здесь некоторый перебор — потому что неоновая надпись о новом искусстве дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», — заявил он.

Также мужу Пугачевой не понравилась еще одна экспозиция, где были и керамика, и картины Магритта, Дали.

Ранее Максима Галкина* уличили в использовании молодящих фильтров на видео. Подробнее читайте в этой статье.

*(признан иноагентом на территории РФ)