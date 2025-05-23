47-летний шоумен Иван Ургант впервые за долгое время вышел на сцену в Москве. Об этом рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

В Москве состоялось мероприятие фонда «Друзья», ради которого закрыли на вечер ЦДМ. На торжестве появились многие звезды, в том числе и Ургант, который в последнее время выступает за рубежом. Шоумен поднялся на сцену в джинсовом костюме и с усами. Все торжество он вел праздничную программу, разбавляя ее узнаваемым юмором. Компанию ему составила Светлана Бондарчук в кожаном костюме.

Особое внимание Ургант уделил наряду Ксении Собчак. Журналистка пришла на мероприятие в красных лаковых сапогах, что стало поводом для шуток Ивана.

«Ой, мать честная, сапоги Ксюши… Ксюш, нельзя брать детские вещи», — колко высказался шоумен.

Напомним, Ургант столкнулся с отменой после начала СВО. Его авторское шоу перестало выходить в эфир. Долгое время он зарабатывал благодаря зарубежному туру с Владимиром Познером.

Ранее сообщалось, что Ивану Урганту грозит штраф в 5 млн за скандальное выступление с «гимном Израиля». Подробности читайте в этой новости.

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