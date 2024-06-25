47-летний актер Сергей Бурунов не сдержал слез, вспоминая о пути к успеху. Об этом стало известно в эфире шоу «Дерзкая готовка».

В беседе с Ляйсан Утяшевой, ведущей шоу, Сергей не согласился с мнением о его незаслуженной популярности. Актер отметил, что успех «не свалился с небес за просто так». Говоря о критике в свой адрес, он не смог сдержать слез.

«Я немножко прослезился, я сейчас не жалею себя. Это все очень болезненно отзывается, тяжело вспоминать. Типа я купаюсь и в богатстве, и в роскоши, и в славе. Но это купание обошлось мне дорогой ценой. Я пахал, у меня была цель», — высказался артист.

Увидев слезы собеседника, Ляйсан поспешила его поддержать. Гимнастка отметила, что Сергей — живой человек, который имеет право на эмоции.

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