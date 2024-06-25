Лев Лещенко вспомнил, как служил в Германии с Элвисом Пресли

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вспомнил историю, связанную с американским певцом Элвисом Пресли. Об этом пишет Газета.Ru.

«Я служил в Германии — сначала в танковых войсках, а затем в ансамбле песни и пляски. <...> В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине — на той стороне за Бранденбургскими воротами — проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962-1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й», — поделился Лещенко.

Музыкант отметил, что американский коллега служил не как обычные солдаты, живя в казарме, а арендовал дом. В то время, как отметил Лещенко, он активно увлекался рок-н-роллом – слушал различных артистов, включая Элвиса Пресли. 82-летний певец уточнил, что не смог встретиться с мировой звездой, однако порассуждал, что бы мог спросить у него.

«Может, спросил бы у него: «Элвис, а у тебя есть нота фа или соль там наверху?» Шучу, конечно. Но если бы встретились, просто порадовались бы. Я бы напел ему: «Бам-бам-балам-бам-балам-бам-бам, тутти-фрутти», а он вряд ли бы спел что-то из моего репертуара», — высказался исполнитель.

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