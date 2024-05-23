Приехали вместе и держались за руки: актера Сергея Бурунова заметили с 35-летней предпринимательницей

47-летний актер Сергей Бурунов приехал на премию МХТ вместе с 35-летней Екатериной Леви. О девушке известно, что она занимается бизнесом.

Подробности приводит Super.ru.

Бурунов посетил Премию Художественного театра в МХТ им. Чехова с девушкой. Они весь вечер провели вместе, держались за руки и уехали вдвоем, не дождавшись окончания церемонии.

О девушке известно, что она не из шоу-бизнеса. Екатерина – индивидуальный предприниматель.

Ранее Бурунову приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой, Анной Уколовой. Писали также о его возможном романе со своим директором Анастасией Сафулиной. Известно, что актер не был женат, не имеет детей.

Ранее сообщалось, что Бурунов мог оказаться в «Крокусе» в день теракта. Он планировал посетить концерт группы «Пикник», но специально опоздал на мероприятие.