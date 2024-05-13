Орлова высказалась о браке с мужчиной, который зарабатывает 50 тысяч рублей

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, смогла ли бы она вступить в брак с мужчиной, который зарабатывает 50 тысяч рублей. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Я уже лет тридцать зарабатываю сама, и мне неважно, есть у меня мужчина или нет, я себя и свою семью прокормлю самостоятельно. Я не оцениваю людей по их зарплатам, я общаюсь и дружу с очень разными людьми, в том числе и с теми, кто и 50 тысяч не зарабатывает», — поделилась звезда.

Орлова отметила, что предпочитает жить с тем, с кем у нее взаимная любовь, а также схожие взгляды на жизнь.

«А там уж „и в горе, и в радости“, как говорится», — добавила она.

Напомним, Ольга Орлова замужем за предпринимателем по имени Валерий, который на 10 лет старше нее. Исполнительница познакомилась с ним в одном из ресторанов Москвы и на протяжении нескольких месяцев присматривалась к бизнесмену. Пара поженилась после двух лет отношений, а 6 февраля минувшего года у них родилась дочь Анна.

Ранее мы писали, что певица Валерия поссорилась с Иосифом Пригожиным из-за шпагата.