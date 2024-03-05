46-летняя певица Ольга Орлова осудила женщин, которые становятся любовницами. Знаменитость поделилась мнением в соцсети.

В личном блоге Ольга выступила за честные отношения и семейные ценности. Орлова призналась, что ее удивляют женщины, которые становятся любовницами. По ее мнению, соглашаясь на вторую роль, девушка обесценивает себя и позволяет пользоваться собой.

«Если мужчина влюбился, пусть завершает отношения и строит новые с другой женщиной. Всё остальное называется: вас используют, а вы это позволяете, так как считаете, что не заслуживаете быть любимой и единственной», — высказалась знаменитость.

Орлова отметила, что ценит и уважает себя. Вот почему она никогда не была любовницей. По словам певицы, эта роль не для нее.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Орлова прошла обследование в клинике и узнала свой диагноз. Подробности смотрите в этой новости.

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