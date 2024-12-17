46-летняя певица Ани Лорак вышла в свет с женихом-иностранцем и в алом платье. Об этом сообщает PEOPLETALK.

В Москве состоялась премьера комедии «Братья», главную роль в которой сыграл Филипп Киркоров. Поддержать певца пришли многие звезды, в том числе и Ани Лорак. Артистка появилась в пресс-зоне в алом платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Лорак собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Примечательно, что певица посетила премьеру вместе с женихом-иностранцем. Мужчина выбрал для выхода в свет черный костюм и рубашку.

Напомним, возлюбленный артистки — инструктор по йоге и духовным практикам. Пара объявила о помолвке после дня рождения Ани.

Ранее дочь Ани Лорак призналась, что ее гнобили за национальность, внешность и фамилию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров угодил в скандал с девушкой прямо на красной дорожке.