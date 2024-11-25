«Гнобили меня за внешность, национальность»: дочь Ани Лорак сделала важное признание

13-летняя дочь певицы Ани Лорак вспомнила о том, как подвергалась травле. Она впервые рассказала, что ее принижали за то, кто она есть.

Важное признание София сделала в своем профиле в социальной сети. Она смонтировала ролик, в котором разместила детские снимки и оставила тревожную подпись к ним: «Вы совсем забыли, как гнобили меня за внешность, национальность, вес, фамилию и вообще за то, что я есть?»

К слову, подписчики звездной наследницы не знали о том, через что она прошла. Многие поддержали Софию и отметили, что она и в более юные годы была милым ребенком, не заслуживающим травли.

Напомним, что девочка родилась, когда Ани Лорак была в отношениях с турком Муратом Налчаджиоглу. Певица старается сохранять с дочерью доверительные и теплые отношения, но иногда это дается непросто. Из-за подросткового возраста София стала отдаляться в мамы, и у нее, по словам Лорак, стали появляться секреты. Из-за этого артистка часто обижается, так как считает, что является лучшим другом для своего ребенка.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько Ани Лорак зарабатывает за один концерт.