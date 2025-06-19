Опубликовано 19 июня 2025, 08:461 мин.
46-летняя певица Ани Лорак получила российское гражданство
РИА Новости: 46-летняя певица Ани Лорак получила российское гражданство .
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46-летняя певица Ани Лорак получила российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, артистка получила российский паспорт 9 июня 2025 года. В феврале 2024 года Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, подала заявление на гражданство России.
Отмечается, что в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.
«Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — заявил инсайдер.
Сама знаменитость не комментировала получение паспорта РФ.
Ранее шоумен Александр Ревва после бойкота на телевидении получил российский паспорт. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Ани Лорак отменила все июньские концерты в России.