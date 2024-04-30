46-летняя Анфиса Чехова поделилась секретом молодости

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, как ухаживает за своим лицом. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Так, 46-летняя звезда посетила косметолога в Дубае. Чехова захотела проверить состояние кожи и сделать лифтинг-увлажнение лица. Телеведущая поделилась видео, на котором запечатлена в черном топе со спущенными лямками. Актриса убрала волосы под шапочку, а сама расположилась на кушетке, пока специалист делал ей массаж.

Стоит отметить, что несколько недель назад Анфиса Чехова покинула Россию. Знаменитость улетела в Дубай, который оказался затоплен после сильных ливней. Вскоре артистка сообщила, что оказалась в крупнейшем городе ОАЭ без денег: Чехова попыталась расплатиться за услуги такси новой картой, оформленной в Таджикистане, однако забыла пин-код, из-за чего карта была заблокирована.

Также Чехова рассказала, что у нее есть серьезная боязнь наркоза.