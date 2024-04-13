«Я как на гильотину шла»: Анфиса Чехова пережила замершую беременность

46-летняя Анфиса Чехова сообщила, что у нее есть серьезная боязнь наркоза. Об этом она рассказала в эфире передачи «Сплетни-шейкер».

У телеведущей есть 11-летний сын Соломон. Чехова родила ребенка от бывшего мужа Гурама Баблишвили. В 2017 году пара приняла решение о разводе.

Как оказалось, артистка могла бы стать мамой двоих детей, однако судьба распорядилась иначе.

«При родах я была в сознании, только нижняя часть ничего не чувствовала. А вот один раз была замершая беременность – и там под общим наркозом все... Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз», – рассказала она.

Из-за фобии наркоза Анфиса Чехова даже отказалась от похудения искусственным путем. Однажды артистка пришла к диетологу, и специалист порекомендовал ей поставить внутрижелудочный баллон.

«Врач сказал: «Вам ничего не поможет. Но есть один способ...» Из его слов я поняла, что некий баллон помещается в желудок. Желудок якобы полный, и человек не хочет есть. Там столько противопоказаний! Еще и наркоз надо делать!» – пояснила теледива.

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