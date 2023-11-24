46-летний Роман Костомаров объявил о возвращении на лед после ампутации стоп. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч! Фигурное катание».

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес некроз и ампутацию конечностей. После выписки Роман не сдался: он встал на протезы и вернулся к спортивным тренировкам. В личном блоге Костомаров показывал занятия по боксу, плаванию и теннису. На этот раз спортсмен сообщил, что он пробовал стоять на коньках. Как выяснилось, тренировка прошла успешно.

«Пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счет других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лед», — рассказал Роман.

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