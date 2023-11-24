«Больной насквозь»: осужденному Ефремову стало еще хуже

Иван Охлобыстин сообщил, что находящийся в колонии Михаил Ефремов «насквозь больной». Актер поделился откровением с изданием aif.ru.

В 2020 году Ефремов стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После судебных разбирательств Михаила приговорили к восьми годам колонии общего режима. Несмотря на произошедшее, многие звезды шоу-бизнеса не отказались от общения с артистом. Иван Охлобыстин входит в число тех, кто поддерживает связь с осужденным. В беседе с журналистами он выразил беспокойство за состояние коллеги.

Иван неоднократно говорил о том, что у находящегося в колонии Михаила плохое самочувствие. Однако, как выяснилось, на сегодняшний день его здоровье стало еще хуже.

«Он старается, но он больной насквозь», — сообщил актер.

По мнению Охлобыстина, Ефремова пора выпускать на свободу, так как он «давно уже все осознал». Артист добавил, что он не перестает молиться за здоровье друга.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как к Михаилу Ефремову относятся в колонии. Подробности смотрите в этой статье.