«Каждый тянет одеяло на себя»: Костомаров заявил о предательстве

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в разное время выступал с Екатериной Давыдовой, Анной Семенович и Татьяной Навкой. Отношения с партнершами у спортсмена не всегда были гладкими.

Роман признался, что на его спортивном пути встречалось много сложностей.

«С партнершей периодически были трудные отношения, каждый тянет одеяло на себя, плюс я ненавидел ощущение предательства», — цитируют Костомарова РИА Новости.

В какой-то момент, говорит он, партнерша вырастает, и тогда ее надо менять, так же, как и тренера, с которым спортсмен добился своего максимума. Эта необходимость Костомарову давалось тяжело, но он ей все же следовал.

Спортсмен рассказал и о том, как попал в фигурное катание. Костомаров признался, что в 9-10 лет захотел заниматься спортом. По телевидению показывали спортивную гимнастику, и будущий чемпион захотел попробовать свои силы, но не прошел по возрасту. Мама предложила ему пойти в секцию по фигурному катанию, поскольку в театре на льду ее знакомая работала медсестрой.

Ранее Костомаров привязал ракетку к протезу и сыграл в большой теннис. Сначала ракетка выпадала из протеза, затем ее привязали, и получилась полноценная игра.