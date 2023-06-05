46-летний Максим Галкин* заявил, что хотел эмигрировать к «старшей дочери» в Америку

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) давно не проживает в нашей стране. Год назад юморист переехал в Израиль и оборвал все связи с Россией. Несмотря на это, он остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной подобного являются его громкие высказывания. На днях у супруга Пугачевой состоялся концерт в Турции, во время которого он вновь поделился деталями своей жизни.

Мужчина заявил: у него был большой выбор стран для эмиграции. Оказывается, комик думал про Израиль и Америку, и мысли про эти локации нельзя назвать внезапными.

«У меня был выбор, куда эмигрировать, так, чтоб на ПМЖ: либо по маме в Израиль, либо в Америку. Там у старшей дочери хорошая недвижимость», — цитирует StarHit слова юмориста.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя Алла Пугачева запретила продавать замок в Грязи и решила вернуться из Израиля в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в семье Кристины Орбакайте произошли глобальные перемены.

*признан иноагентом на территории РФ