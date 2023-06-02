«Очень много значения»: в семье 52-летней Кристины Орбакайте произошли глобальные перемены

В последнее время внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад артистка перебралась в Израиль и там начала новую жизнь. Подобному примеру последовали и родственники певицы. Внук знаменитости Пресняков переехал в США, ее дочь Орбакайте — в Нью-Йорк. Кристина перевезла в другую страну и 11-летнюю Клавдию, свою наследницу. На днях артистка вышла на связь и поделилась значимым событием.

В личном блоге Орбакайте не смогла скрыть эмоций от выпускного дочери: Клавдия закончила пятый класс. В Америке этому моменту придают особое значение, вот почему для школьников устроили торжество, в котором внучка Пугачевой принимала активное участие. Вместе с другими ребятами девочка спела в хоре, и этим она растрогала свою родительницу.

«Сегодня Клавочка закончила 5 класс, а это означает переход из начальной школы в среднюю. Здесь этому придают очень много значения», — написала Кристина в социальной сети.

К слову, подписчики не только порадовались за певицу, но и оценили ее наряд. На мероприятие Кристина пришла в облегающем темно-синем платье с цветочным узором, которое эффектно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Ранее домработница Пугачевой рассказала о личной жизни Орбакайте. Женщина обмолвилась, что Пресняков — не первая любовь Кристины. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 74-летняя Алла Пугачева запретила продавать замок в Грязи и решила вернуться из Израиля в РФ.