Роман Костомаров стал жертвой мошенников, организовавших от его имени сбор денег. Об этом фигурист рассказал в своем Telegram-канале.

В личном блоге спортсмен опубликовал видео, в котором он обратился к подписчикам с тревожной новостью. По словам Романа, в Сети появились фейковые аккаунты, которые действуют от его имени. Злоумышленники пытаются не только повысить свои охваты, но и обмануть публику. Вот почему они в корыстных целях открыли сбор средств на лечение для Романа.

Костомаров предупредил поклонников об опасности и попросил их не вестись на деяния мошенников.

«Не ведитесь на фейковые аккаунты. Единственный верный тот аккаунт, на котором около 50 тысяч подписчиков. Никаких сборов денег я не делаю», — высказался спортсмен.

Напомним, на данный момент Роман и его супруга находятся в Сочи. Звездная пара принимает участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

Ранее мы писали о том, что фигуристы не сдержали слез, увидев первый выход на лед Костомарова после болезни. Подробности смотрите в этой статье.