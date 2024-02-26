«Я романтик в душе»: певица Ани Лорак рассказала об идеальном первом свидании

Певица Ани Лорак поделилась своими мыслями о любви и рассказала, каким должно быть идеальное первое свидание. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По мнению артистки, любовь — это смысл жизни людей.

«Я не знаю, что может быть выше любви. Это высшая форма нашего проявления, существования. Любовь — это все», — поделилась Ани Лорак.

Певица считает, что любовь в первую очередь нужно искать внутри себя.

«Когда ты кайфуешь от себя, понимаешь, что ты сам — очень классная компания, то потом появляется человек, который все это удваивает», — отметила звезда.

Кроме того, Ани Лорак рассказала, каким она видит для себя идеальное первое свидание. Певица призналась, что она романтик в душе, и для нее не столь важно, куда ее пригласят. Главное, чтобы с человеком было комфортно.

«Я думаю, важен тот парень, который тебя приглашает. Когда тебе классно с ним, то можно обойтись и без ресторанов, а просто гулять в кедах под открытым небом. <…> Я романтик в душе и даже если меня пригласят посмотреть закат, рассвет, то я уже буду рада», — призналась Ани Лорак.

На вопрос о ее личной жизни Ани Лорак ответила, что сейчас безумно счастлива в отношениях.

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