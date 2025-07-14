46-летний актер Евгений Цыганов почтил память умершего Петра Фоменко. Евгений сделал скорбный пост в соцсети.

13 июля Фоменко, режиссеру, педагогу и народному артисту РФ, могло бы исполниться 93 года. Цыганов почтил память своего наставника, опубликовав его портрет и лаконично подписав: «Навсегда».

Отметим, что «Мастерская Петра Фоменко» продолжает работать после смерти режиссера. Правда, труппа театра изменилась. В 2021 году Цыганов отмечал, что День театра в «Мастерской» впервые отмечали без традиционного комедийного представления.

На данный момент репертуар культурного заведения состоит из спектаклей, поставленных Фоменко: «Волки и овцы», «Три сестры», «Бесприданница».

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