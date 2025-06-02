Опубликовано 02 июня 2025, 16:141 мин.
Сопроводил снимок лаконичной и теплой подписью: Евгений Цыганов трогательно поздравил Юлию Снигирь с 42-летием
Евгений Цыганов поздравил Юлию Снигирь с 42-летием лаконичной фразой .
© Starface.ru
Актриса Юлия Снигирь отмечает 42-летие. Ее супруг Евгений Цыганов написал небольшое, но трогательное сообщение по этому поводу. Он разместил поздравление на своей странице в социальной сети.
В день рождения жены Цыганов опубликовал пост. Актер выложил совместную фотографию с Юлией, на которой он целует ее в щеку. Снигирь в этом время позирует на камеру в солнцезащитных очках.
Изображение Евгений сопроводил небольшой подписью. Он заявил, что в день, когда Юлия появилась на свет, родилась звезда.
«С рождением, звезда моя. Звезда родилась», — написал Цыганов.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте прилетела в Литву. Она решила лично поздравить отца с 80-летием. Также исполнительнице нужно было решить рабочие вопросы.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов