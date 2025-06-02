НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 июня 2025, 16:14
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Сопроводил снимок лаконичной и теплой подписью: Евгений Цыганов трогательно поздравил Юлию Снигирь с 42-летием

Евгений Цыганов поздравил Юлию Снигирь с 42-летием лаконичной фразой .
Сопроводил снимок лаконичной и теплой подписью: Евгений Цыганов трогательно поздравил Юлию Снигирь с 42-летием

© Starface.ru

Актриса Юлия Снигирь отмечает 42-летие. Ее супруг Евгений Цыганов написал небольшое, но трогательное сообщение по этому поводу. Он разместил поздравление на своей странице в социальной сети.

В день рождения жены Цыганов опубликовал пост. Актер выложил совместную фотографию с Юлией, на которой он целует ее в щеку. Снигирь в этом время позирует на камеру в солнцезащитных очках.

Изображение Евгений сопроводил небольшой подписью. Он заявил, что в день, когда Юлия появилась на свет, родилась звезда.

«С рождением, звезда моя. Звезда родилась», — написал Цыганов.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте прилетела в Литву. Она решила лично поздравить отца с 80-летием. Также исполнительнице нужно было решить рабочие вопросы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Евгений Цыганов
Юлия Снигирь
день рождения