46-летнего Романа Костомарова в скором времени могут отключить от аппарата ИВЛ

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор мужчина отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. По информации СМИ, за время, проведенное в больнице, Олимпийский чемпион перенес ампутацию стоп и инсульт. Ежедневно о фигуристе появляются тревожные новости, которые его семья отказывается комментировать, поэтому все поклонники не прекращают молитв за здоровье Романа. Сегодня на связь с «Матч ТВ» вышел инсайдер и рассказал о состоянии Костомарова.

Выяснилось, что спортсмену стало значительно лучше и врачи наблюдают положительную динамику. Вот почему медицинские сотрудники решаются на новый этап в лечении фигуриста.

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — высказался источник информации.

К слову, подобное сообщение крайне обрадовало фанатов Романа Костомарова.

Ранее о состоянии коллеги и близкого друга высказался Илья Авербух. Хореограф откровенно рассказал о непрекращающейся борьбе за жизнь Олимпийского чемпиона. Подробности читайте в этой статье.

Напомним, недавно по Сети ходили слухи о том, что Костомарову может грозить еще одна ампутация: у врачей возникло опасение за левую руку мужчины. Кажется, сегодня медики приняли важное решение о проведении операции.