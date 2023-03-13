Решение по ампутации принято: фанаты Костомарова рыдают от новых новостей

46-летний Роман Костомаров уже больше двух месяцев лежит в реанимации в больнице «Коммунарка». Его госпитализировали с симптомами пневмонии, после чего его здоровье стало стремительно ухудшаться. Фигуриста подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, и из-за долгого нахождения в бессознательном состоянии у него появились проблемы с кровеносной системой. Началось омертвение тканей, которое удалось остановить только путем ампутации.

Благодаря хирургическому вмешательству сепсис прекратил развитие, однако у спортсмена после второй операции случился инсульт. Медикам вновь пришлось ввести его в медикаментозную кому, что спровоцировало возобновление некроза. Несколько дней врачи наблюдали за левой рукой Костомарова, которая, как отмечали инсайдеры, начала понемногу синеть. Поклонники и близкие Романа переживали, что придется проводить третью ампутацию. Однако сегодняшние новости могут означать то, что в ближайшее время спортсмен не лишится конечностей.

Осведомленный источник заявил, что медики наконец-то увидели положительную динамику. Лечение дало свои плоды, и все показатели Костомарова постепенно стабилизируются.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — рассказал инсайдер изданию Sport24.

В Сети поклонники буквально рыдают, получив спустя два месяца хорошие новости о состоянии кумира. По всей видимости, врачам удается останавливать развитие некроза у Романа без ампутации. Напомним, что олимпийский чемпион уже лишился стопы и некоторых пальцев на руках. До появления сегодняшней информации поговаривали, что Костомарову могут отрезать кисть полностью.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров понемногу начал общаться с близкими людьми.