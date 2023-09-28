45-летняя певица Наталия Власова разрыдалась на шоу от ужаса при виде отца-тирана

Певица Наталия Власова разрыдалась на шоу от ужаса при виде отца-тирана. Об этом стало известно из эфира передачи «Секрет на миллион».

В эфире шоу 45-летняя Власова рассказала о трудном детстве: деспотичный отец изводил ее и приводил в ужас. По воспоминаниям артистки, она получала серьезное наказание за любой проступок. Однажды ей позвонили в позднее время, тогда мужчина выхватил телефон и разбил его. Будучи взрослой, Наталия отказалась от общения с родителем.

Ведущая передачи намекнула Власовой, что редакторы нашли ее отца и привели в студию. Узнав об этом, Наталия не смогла сдержать эмоций. «Нет! Это просто чудовище какое-то, я не понимаю…», — сказала певица со слезами на глазах.

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