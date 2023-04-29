Наталия Власова впервые вышла на связь после тяжелой операции на сердце и комы

Неделю назад в момент выступления на частном мероприятии Наталии Власовой стало плохо. Своевременно приехавшие врачи обнаружили у певицы сердечную недостаточность. Было принято решение — госпитализировать и делать операцию.

В ходе лечения медики ввели Власову в медикаментозную кому и сделали шунтирование сердца. Артистка сначала находилась на ИВЛ, поскольку у нее был отек легких.

На данный момент здоровье Власовой улучшилось, девушка выписалась из больницы и впервые вышла на связь.

«Хотелось бы обо всем случившемся забыть, как о страшном сне. Одно мгновение и становится неважным в мире все. Здоровье. Дай Бог всем здоровья. И мне. И людей, которые не могут предать», — написала певица в блоге.

Отмечается, что Власова знала об ишемической болезни, но все равно загружала себя работой. Даже незадолго до выхода на сцену, почувствовав недомогание, певица не отменила концерт.

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