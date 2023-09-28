Разведенная певица Ольга Бузова назначила свидание случайному мужчине. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на радиоэфир Love Radio.

Ольга стала гостьей Love Radio, в эфире которого она поделилась подробностями личной жизни. Неизвестный мужчина дозвонился до радио и пригласил певицу на свидание. Сперва Бузова рассмеялась, услышав это, однако затем она ответила согласием.

Артистка поинтересовалась у поклонника, купил ли он билет на ее концерт. Ольга предложила мужчине «накопить денег, поработать» и встретиться после выступления.

«Если нам суждено встретиться, то это случится. Я очень многих поклонников знаю в лицо. У меня есть ваш номер. Спасибо за любовь, за такое свидание», — высказалась исполнительница хита «Мало половин».

Кроме того, Ольга отметила, что всегда открыта для новых знакомств. Правда, встречам мешает ее загруженный график. Бузова не скрывает, что отдает работе всю себя.

Ранее стало известно, что экс-супруг Ольги готовится к пополнению в семье. Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка. Подробности смотрите в этой статье.