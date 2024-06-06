Певица Ольга Бузова в стихах ответила Ксении Собчак после критики ее образа в Уфе. Знаменитость обратилась к журналистке в Telegram-канале.

1 июня 2024 года Ольга Бузова угодила в скандал. В Уфе в День защиты детей певица вышла на сцену в откровенном кожаном боди, после чего столкнулась с критикой россиян. Увидев наряд Ольги, Собчак обратилась к властям. Журналистка не понимает, почему Настя Ивлеева столкнулась с отменой за провокационный образ и «голую» вечеринку, а Бузова — нет.

Певица решила ответить журналистке стихотворением Сабины Вахидовой.

«Всех всегда учило белое пальто. Все всегда так просто было у него. Но в идеальном облике есть маленький прокол — у пальто в заплатках подкладка и подол… Каждый модник и левак пусть знает про резон — белому пальто в России вечно не сезон!» — процитировала Бузова поэтессу.

Также Ольга опубликовала видео со свадьбы Ксении. На роликах журналистка в кружевном боди исполняет откровенный танец.

«Большой привет Ксении Анатольевне», — написала певица.

Ранее полковник Владимир Трухан призвал возмутившихся нарядом Ольги Бузовой посмотреть на себя. Подробности читайте в этой новости.