45-летняя певица Ани Лорак рассказала, о какой свадьбе мечтает. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Ани Лорак стала гостьей премии «Виктория». За кулисами мероприятия она пообщалась с журналистами и поделилась подробностями личной жизни.

Артистка уже больше года состоит в отношениях с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Ани не скрывает, что счастлива с новым избранником. Знаменитости живут вместе и познакомили друг друга с детьми от предыдущих отношений. Лорак не исключает возможности, что в скором времени она вновь выйдет замуж.

«Если это случится, то свадьба пройдет в уединенной обстановке», — высказалась знаменитость.

Также Ани пожаловалась на трудности в общении с дочкой Софией. По словам певицы, девочка находится в переходном возрасте. Лорак назвала этот период непростым.

Ранее певица Ани Лорак заявила, что не может много есть из-за возлюбленного Виджраку. Подробности смотрите в этой новости.

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