Объявившая о паузе в карьере певица Юлия Zivert выступит Екатеринбурге

Приостановившая концертную деятельность из-за обострения болезни певица Юлия Zivert выступит Екатеринбурге 28 октября. Об этом сообщили организаторы гастролей артистки.

Изначально концерт был запланирован на 8 июня, однако певица не сможет выйти на сцену из-за приступов боли на фоне остеохондроза.

Поклонников творчества Zivert призвали не сдавать купленные билеты, так как они будут действительны на новую дату, сообщает Ura.ru.

В феврале 2024 года 33-летняя Zivert объявила о творческой паузе. Певица пожаловалась на проблемы со здоровьем, из-за которых она не может выступать. Это привело к тому, что знаменитость отменила концерты до осени. При этом Zivert не отказалась от участия в шоу «Голос».

Ранее певица Полина Гагарина решила поддержать Юлию Zivert. После завершения «слепых прослушиваний» участники «Голоса» перешли к этапу «Поединков», в ходе которых наставникам приходится выбирать, кто покинет проект. Артистка слишком эмоционально восприняла ситуацию и расплакалась.