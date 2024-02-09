«Едем разводиться»: Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на фоне многочисленных слухов о разводе опубликовала в соцсетях совместное фото с мужем, певцом Валерием Меладзе.

«Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами, б) едем разводиться, в) едем в роддом, г) едем в соседнее село на дискотеку», — подписала 44-летняя артистка снимок.

Джанабаева в последнее время редко появляется в соцсетях и предпочитает не комментировать скандалы, связанные с Меладзе. Интернет-пользователи решили, что брак певицы потерпел крах.

Артисты поженились в 2014 году, хотя их роман начался значительно раньше. Певица даже тайно родила от Меладзе сына, когда он был женат на Ирине Малухиной, сообщает StarHit.