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Опубликовано 09 февраля 2024, 14:58
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«Едем разводиться»: Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе на фоне слухов о разводе.
«Едем разводиться»: Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе

© Starface.ru

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на фоне многочисленных слухов о разводе опубликовала в соцсетях совместное фото с мужем, певцом Валерием Меладзе.

«Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами, б) едем разводиться, в) едем в роддом, г) едем в соседнее село на дискотеку», — подписала 44-летняя артистка снимок.

Джанабаева в последнее время редко появляется в соцсетях и предпочитает не комментировать скандалы, связанные с Меладзе. Интернет-пользователи решили, что брак певицы потерпел крах.

Артисты поженились в 2014 году, хотя их роман начался значительно раньше. Певица даже тайно родила от Меладзе сына, когда он был женат на Ирине Малухиной, сообщает StarHit.

«Едем разводиться»: Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ноябре 2023 года Джанабаева показала короткое видео, на котором запечатлена без штанов и обручального кольца. Артистка в ярком наряде появилась в кафе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе