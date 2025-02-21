45-летняя певица Альбина Джанабаева похвасталась мышцами после похода в зал. Артистка показала спортивную фигуру в соцсети.

Альбина Джанабаева следит за фигурой и регулярно занимается в зале. Еще осенью 2024 года поклонники заметили, что тело певицы стало более рельефным и подтянутым. В личном блоге она показала шуточный ролик, на котором продемонстрировала свои силы, испугав мужа Валерия Меладзе.

Так, на видео Альбина подняла 10-литровую емкость и налила из нее воды в стакан, а Валерий, увидев способности жены, начал активнее мыть посуду.

«Когда пошла в качалку», — пошутила знаменитость.

Фолловеры оценили юмор Альбины и отметили, что та вдохновила их на занятия спортом.

«Шутки шутками, но вы этим очень мотивируете заниматься если не качалкой, то хотя бы фитнесом. Фигура огонь!» — написали поклонники.

Ранее певица Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях фото, снятое в 23 года. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Курбан Омаров купил для жены и новорожденного сына особняк.