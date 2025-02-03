Певица Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях фото, снятое в 23 года

Певица Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях архивное фото, снятое в молодости. На снимке ей было всего 23 года, и она позировала с короткой стрижкой.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» периодически радует поклонников кадрами, которые были сделаны много лет назад. На фото Альбина предстала в черной майке и с ярким макияжем на лице. У нее были короткие светлые волосы. Джанабаева была не с такой прической как сейчас. В руках у нее был пластиковый стакан.

«2002 год», — написала знаменитость.

В то время исполнительница была бэк-вокалисткой Валерия Меладзе. А потом стала его женой. Напомним, что в 2004 году она родила от артиста сына, которого назвала Константином. Личность отца ребенка она долго скрывала. Она пела в группе «ВИА Гра», а в 2014 году официально вышла замуж за Меладзе.

В браке у артистов появились сын Лука и дочь Агата. Родители приняли решение воспитывать детей без помощи нянь, хоть это и занимает все их силы и время.

Напомним, что у Валерия Меладзе есть три дочери от бывшей жены Ирины Малухиной. Она публично говорила о том, что ничего не знала о романе певца с Джанабаевой.

Ранее жена Леши Свика рассказала, почему простила певцу измены.