45-летняя Нелли Уварова попросила подписчиков о помощи из-за долга по аренде

45-летняя актриса Нелли Уварова попросила подписчиков о помощи из-за долга по аренде. Звезда сериала «Не родись красивой» записала видеообращение и опубликовала его в соцсети.

Актриса не только снимается в кино, но и развивает благотворительный проект. Как выяснилось, у фонда накопились долги за аренду мастерской, где работают сотрудники. По словам знаменитости, пока она закрывала «срочные финансовые дыры», не заметила, как образовалась задолженность. Теперь Нелли просит помощи, чтобы сохранить помещение, в котором трудятся люди с особенностями развития.

«Пока мы вытягивали наши срочные финансовые дыры, у нас за помещение образовался долг по аренде за два месяца. Нам нужно сохранить его! Сейчас это задача номер один!» — высказалась артистка.

Подписчики обратили внимание на неузнаваемый вид Уваровой на ролике. Она предстала с короткой стрижкой и в черной кофте.

Ранее сообщалось, что Нелли Уварова несколько дней провела в больнице и перенесла операцию. Подробности читайте в этой новости.

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