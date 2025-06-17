НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2025, 15:08
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45-летняя Нелли Уварова попросила подписчиков о помощи из-за долга по аренде

Поклонники не узнали на кадрах Нелли Уварову, просящую о помощи из-за долгов.
45-летняя Нелли Уварова попросила подписчиков о помощи из-за долга по аренде

© Starface.ru

45-летняя актриса Нелли Уварова попросила подписчиков о помощи из-за долга по аренде. Звезда сериала «Не родись красивой» записала видеообращение и опубликовала его в соцсети.

Актриса не только снимается в кино, но и развивает благотворительный проект. Как выяснилось, у фонда накопились долги за аренду мастерской, где работают сотрудники. По словам знаменитости, пока она закрывала «срочные финансовые дыры», не заметила, как образовалась задолженность. Теперь Нелли просит помощи, чтобы сохранить помещение, в котором трудятся люди с особенностями развития.

«Пока мы вытягивали наши срочные финансовые дыры, у нас за помещение образовался долг по аренде за два месяца. Нам нужно сохранить его! Сейчас это задача номер один!» — высказалась артистка.

Подписчики обратили внимание на неузнаваемый вид Уваровой на ролике. Она предстала с короткой стрижкой и в черной кофте.

Ранее сообщалось, что Нелли Уварова несколько дней провела в больнице и перенесла операцию. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что ФНС заблокировала счета Птахи в день рождения из-за долга в 757 тысяч рублей.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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