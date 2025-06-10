ФНС заблокировала счета Птахи в день рождения из-за долга в 757 тысяч рублей

Налоговая служба заблокировала счета рэпера Птахи. По данным Telegram-канала PostNews, у артиста обнаружили долг в размере 757,5 тысяч рублей.

Дата блокировки счетов Птахи совпала с его днем рождения. 10 июня звезде исполнилось 44 года. Сам артист пока новости никак не прокомментировал.

Отметим, что, по данным источника, на Птаху возбуждено 180 исполнительных производств. Половина долгов связана со штрафами за нарушение ПДД. Сейчас за рэпером числятся 248 неоплаченных взысканий – сумма превышает 400 тысяч рублей.

Также у артиста есть долги по коммунальным платежам. Музыкант не выплатил 22,5 тысяч рублей. Птаха пытался оспорить долги, но уже трижды проиграл дело.

Напомним, что Птаха стал популярен в середине 90-х годов. Он выступал в группе B.J.D до 2004 года. После он начал сольную карьеру.

Ранее у певицы Кристины Орбакайте обнаружили большой долг перед российской налоговой. Она не выплатила около 350 тысяч рублей.