45-летняя модель Виктория Боня купила Porsche Panamera за 25 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В личном блоге модель похвасталась новой машиной. По словам автоэксперта Марии Посеницкой, такая модель в Европе стоит от 100 тысяч евро в зависимости от комплектации. Также необходимо учесть стоимость, потраченную на регистрационные действия.

«Если Вика будет ставить свой Porsche на учет в Монако, то все регистрационные действия обойдутся ей еще примерно в 70% от стоимости машины. В России она отдала бы за новый Porsche Panamera от 25 миллионов рублей», — высказалась Мария.

Отметим, что сама Виктория не называла стоимость авто.

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